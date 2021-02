Mattino: i contagi nelle scuole crescono, De Luca pensa di chiuderle di nuovo

Il governatore starebbe preparando la nuova ordinanza in cui potrebbe chiudere dalla terza elementare in poi per abbassare la percentuale dei contagi che cresce esponenzialmente

La situazione in Campania potrebbe cambiare nuovamente a breve. Come riporta il Mattino, le immagini di assembramenti per strada e fuori alle scuole hanno impensierito il governatore De Luca

Il presidente Vincenzo De Luca pensa a una stretta. Teme un’impennata dei contagi che potrebbe vanificare i sacrifici finora portati avanti, così come teme che il contenimento dell’indice Rt, che ci tiene almeno per ora ancora in zona gialla, potrebbe superare quel margine ormai irrisori

A impensierire De Luca soprattuto i numeri dei contagi che in due settimane sono aumentati del 36%.

I dati

sulla scuola dell’Asl Napoli 1 continuano a mostrare un andamento in salita, con un picco per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado che ormai ha superato il 12 per cento dei positivi in appena otto giorni in presenza

Già domani, dopo la consueta riunione con l’Unità di Crisi potrebbe dunque arrivare una nuova ordinanza

Lo staff è già al lavoro ma stavolta De Luca ha preteso un documento a prova di Tar, che possa cioè far rimbalzare al mittente gli inevitabili ricorsi da parte dei coordinamenti No Dad, che già hanno vinto un round permettendo alle scuole primarie e secondarie di secondo grado di rientrare in classe con il decreto del 20 gennaio.

Secondo il Mattino la nuova ordinanza potrebbe fermare non solo la presenza delle superiori, ma anche delle classi dalla terza elementare alla terza media.

L’intenzione, almeno per ora, è quella di ricreare una situazione di equilibrio come quella di dicembre, dove i contagi si sono mantenuti su percentuali bassissime (sotto il 5 per cento) per poi aggiungere gradualmente classe dopo classe, guardando sempre i dati