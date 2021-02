L’UEFA celebra il successo del protocollo: rinviato solo l’1% delle partite

Da agosto 2020 a gennaio 2021 sono state disputate 1.028 gare a fronte delle 12 rinviate. Il commento di Ceferin: “È un traguardo fenomenale”

L’UEFA ha pubblicato alcuni dati relativi alle partite disputate da quando è entrato in vigore il protocollo Return to Play, fatto per giocare in sicurezza contro il Covid. Dal 15 agosto 2020 al 4 gennaio 2021 sono state giocate 1.028 gare in 12 competizioni diverse, con solo 12 partite saltate. Ceferin ha commentato così i dati.

È un traguardo fenomenale e il risultato di molto duro lavoro dell’UEFA, delle associazioni, dei club, dei giocatori, degli arbitri e delle autorità locali, che hanno collaborato. Il calcio ha dimostrato ancora una volta la sua importanza al benessere dei tifosi durante il lockdown e sono felice che l’UEFA abbia fatto da capofila nel disputare partite in queste circostanze così difficili. Questi numeri confermano che è possibile giocare in sicurezza finché c’è un protocollo robusto che assicuri la tutela di tutte le persone coinvolte.