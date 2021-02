L’avvocato del figlio di Maradona: «Fu sicuramente omicidio colposo»

«Diego è stato abbandonato ed è per questo che è morto. Nessuno ha fatto niente per aiutarlo. Se lo avessero trattato con un po’ di affetto, oggi sarebbe vivo».

L’avvocato Mario Baudry, che assiste il figlio di Maradona, Diego Fernando, accusa duramente i medici che hanno assistito il Pibe de Oro. In particolare Leopoldo Luque e tutti quelli che sono stati accando a Maradona nei giorni precedenti la sua morte. Marca Claro riporta le sue parole.

«L’omicidio colposo di Diego Maradona è provato al 100%. Diego è stato abbandonato ed è per questo che è morto. Nessuno ha fatto niente per aiutarlo. Se lo avessero trattato con un po’ di affetto, oggi sarebbe vivo. Dal giorno in cui Diego è caduto battendo la testa non gli hanno dato nulla per il dolore».