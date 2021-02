Klopp non è potuto andare ai funerali della madre in Germania per le restrizioni anti-Covid

Delle restrizioni della Germania su chi viaggia dall’Inghilterra se n’era scritto a proposito delle gare europee che si disputeranno in campo neutro, ma stavolta il problema è di natura extracalcistica. Nelle scorse ore, infatti, Jurgen Klopp ha pianto la scomparsa della madre Elisabeth (81 anni) e i funerali si sono tenuti martedì, ma l’allenatore del Liverpool non è potuto esserci a causa della normativa vigente.

Il governo tedesco infatti ha vietato gli arrivi dall’Inghilterra a causa della nuova variante del coronavirus che si è sviluppata nel paese britannico fino alla fine della settimana. Questo è il commento di Klopp al quotidiano Schwarzwaelder Bote.

Significava tutto per me. È stata una madre nel vero senso della parola. Da devoto cristiano, so che adesso è in un posto migliore. Il fatto che io non sia potuto essere al funerale è dovuto a questo periodo terribile, ma appena la situazione lo permetterà, terremo una meravigliosa commemorazione come le si addice.