Inter, manca l’accordo per la cessione a BC Partners

La famiglia Zhang, che ha necessità di vendere dopo le direttive del governo cinese, valuta il club 750 milioni di euro più i debiti

BC Partners ha terminato la due diligence, ma è ancora lontano un accordo con la famiglia Zhang per la cessione della società. Lo riporta l’edizione online de La Gazzetta dello Sport. La valutazione della proprietà nerazzurra è di 750 milioni più i debiti, una cifra a cui il fondo britannico non si è nemmeno avvicinato.

In ogni caso, gli Zhang vorrebbero chiudere in qualche modo, anche ascoltando altre offerte, perché per le direttive del governo cinese non può più esportare capitali e ha difficoltà per adempiere alle spese correnti come gli ingaggi dei calciatori. Una soluzione è spiegata proprio nell’articolo de La Gazzetta dello Sport.

Come uscirne? Con un prestito garantito di azioni attraverso il quale BC Partners metterebbe subito la liquidità necessaria, lasciando una sorta di maggioranza a Suning. Se però l’attuale proprietà non dovesse ripagare le azioni, queste passerebbero al fondo. E comunque, avendo dato le azioni in pegno Suning dovrà concordare la linea con chi le ha fatto il prestito. E dall’eventuale flessibilità di Suning sul prezzo di vendita dipenderà anche il margine di manovra che BC avrà per mantenere alto un progetto sportivo che, anche per la congiuntura globale, passerà dal taglio dei costi, anche spalmando dei contratti. Della cosa, per Suning, si sta occupando in questi giorni Rothschild Italia.