Il messaggio di Gattuso alla squadra: “Non avvilitevi, continuate a correre in avanti”

Il Mattino scrive di un appello dell’allenatore per ricompattare il Napoli: “La forza di un gruppo è sempre il gruppo, mai una sua parte”

Di Gennaro Gattuso ha sempre impressionato il carattere che metteva in campo e quello che poi ha saputo trasmettere alle squadre che ha allenato. Il Mattino riporta un messaggio del tecnico alla squadra, per compattarsi in un momento complicato dopo la sconfitta col Genoa, in vista di due scontri fondamentali.

La forza di un gruppo è sempre il gruppo, mai una sua parte. Non avvilitevi per le critiche e per questa serie di infortuni o per i gol che non arrivano. Non scappate indietro e continuate a correre in avanti.