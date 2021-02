Il Corsport: “De Laurentiis cerca un Draghi del calcio che sistemi lo spread del Napoli”

Sul Corriere dello Sport Antonio Giordano scrive che “il Genoa ha ufficialmente aperto la crisi tecnica del Napoli”.

Aurelio De Laurentiis, dopo aver interrotto le consultazioni per scegliere a chi affidare il governo, potrebbe ricominciare i personalissimi sondaggi, sperando di scovare nell’universo calcio una figura autorevole, un Draghi che gli sistemi così, semplicemente con la propria presenza, il disastrato spread. La settima sconfitta in campionato, la nona stagionale, che è immeritata, allunga però ombre inquietanti sul futuro, perché alla fine dell’ennesima serata in mano non resta nulla.