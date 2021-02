Repubblica: De Laurentiis sa che mandare via Giuntoli avrebbe un costo esorbitante

Il tweet del presidente è un segnale della sua ritrovata lucidità. Si sta rendendo conto dei costi legati alla eventuale rivoluzione tecnica, e non tanto per Gattuso, che guadagna relativamente poco

Ieri mattina il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è tornato a parlare su Twitter per allontanare le voci secondo cui sarebbe pronto a licenziare il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Di nuovo un tweet alla vigilia di un appuntamento di Coppa Italia, come una settimana fa.

Un atto dovuto, scrive Repubblica Napoli, prima di una partita così delicata.

Il cinguettio del presidente è un segnale di ritrovata lucidità per il presidente.

“Ma il tweet di ieri è almeno un segnale della ritrovata lucidità del presidente, che si sta rendendo conto dei rischi legati alla eventuale rivoluzione tecnica e del prezzo troppo alto che gli toccherebbe pagare. In primis per i suoi costi economici. Un po’ più contenuti in caso di sostituzione di Gattuso, che andrà comunque in scadenza a giugno e guadagna relativamente poco. Esorbitanti invece se De Laurentiis deciderà di interrompere il suo rapporto pure col direttore sportivo Giuntoli, che ha ancora tre anni di contratto”.