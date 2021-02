Egonu: «Io portabandiera alle Olimpiadi? Sarebbe un onore immenso. Ma non ho saputo nulla» 

A Repubblica: «Ci spero. Sono favorevole al fatto che gli atleti possano fare il vaccino. Sarebbe importante, credo, a titolo di esempio per tutti. Come dire: vaccinarsi è importante»

Su Repubblica un’intervista alla pallavolista Paola Egonu. Potrebbe essere lei la portabandiera scelta per la cerimonia di apertura dell’Olimpiade di Tokyo. Quel “nome a sorpresa” di cui ha parlato Malagò allo stesso quotidiano qualche giorno fa. Lei si esprime sulla possibilità.

«Mi piacerebbe, sarebbe un onore immenso. Ma io non ho saputo nulla e non ho parlato con nessuno. Però ci spero, è chiaro. Bello, bello. Ma dobbiamo aspettare. Come si fa a non emozionarsi, al solo pensiero di rappresentare un Paese, il tuo Paese?».