De Zerbi: “Periodo difficile, ma non siamo narcisisti”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha commentato così la sconfitta con lo Spezia ai microfoni di Sky Sport.

Dà fastidio perdere una partita così, abbiamo subito gol che erano evitabili. Abbiamo anche sbagliato tante occasioni per colpa nostra, più volte c’era un uomo libero e non l’abbiamo servito. Quindi accettiamo la sconfitta e ripartiamo, è un periodo particolare.

Bisogna lavorare di più, con la condizione fisica poi di ambire. Non credo che il Sassuolo sia vittima di narcisismo: manchiamo quando la palla arriva nella nostra area. Nel calcio, come nella vita, ci sono periodi felici dove fai 4-5 gol e altri in cui non ci riesci. Oggi è stato così, se avessimo segnato di più nessuno avrebbe avuto da ridire. Ci prendiamo le critiche e ci facciamo un esame di coscienza, continuando a lavorare perché ancora non c’è il sole.