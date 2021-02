Finalmente è tornato il guizzo, la zampata. È una buona notizia anche per i tifosi del Napoli, forse il periodo polveroso sta volgendo al termine

Massimo Carrera al Bari è un segnale di risveglio dal pianeta De Laurentiis. Il vulcano dormiente, che al momento è interessato alla partita fondi e diritti tv ma che calcisticamente sta attraversando una fase di stanca (come ha scritto Rivista Undici). Non a caso sia il Napoli sia il Bari stanno vivendo due periodi difficili.

L’ingaggio di Carrera al Bari, però, rappresenta un’inversione di tendenza che deve catturare l’interesse anche dei tifosi del Napoli. Perché Carrera rientra in quei colpi spiazzanti cui De Laurentiis ci aveva abituati e che invece sembravano smarriti. Ovviamente l’ex allenatore dello Spartak e dell’Aek Atene dovrà dimostrare sul campo di essere una scelta giusta. Ma De Laurentiis ha portato in Serie C un tecnico che ha giocato in Champions, che ha riportato la squadra di Mosca al titolo, che ha fatto una lunga e importante gavetta alla Juventus e che ha a lungo lavorato Antonio Conte.

Carrera è un nome che sarebbe andato bene anche per Napoli. È il classico colpo alla De Laurentiis. Perché non è mai vero che il mercato è saturo. È valido per i calciatori così come per gli allenatori. Le occasioni sono sempre lì, in attesa che qualcuno abbia l’intuizione giusta per coglierle. E Carrera è una signora occasione, anche se allenare squadra di vertice in Russia e in Grecia non è la stessa cosa che dirigere un club come il Bari che ha uno degli stadi più capienti d’Italia ed è finito nei bassifondi del calcio italiano.

Quel che ci interessa è la vitalità di De Laurentiis, il ritorno della voglia di stupire, il guizzo che avevamo auspicato. È tornata la zampata. Vuoi vedere che il periodo polveroso che stiamo vivendo, volge alla fine? È quel che tutti ci auguriamo.