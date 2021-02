Calcio e Finanza: bilancio Juve, 113,7 milioni di perdite nel primo semestre

La società assicura di non avere problemi di liquidità e nell’eventualità ricorrerà al player trading

A compensazione il bilancio ci sono i maggiori proventi per diritti radiotelevisivi (27 milioni, correlati al maggior numero di partite di Campionato disputate nel semestre in esame) e quelli provenienti da sponsorizzazioni e pubblicità.

Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (la “Società” o “Juventus”), riunitosi oggi, sotto la Presidenza di Andrea Agnelli, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 31 dicembre 2020, come riporta Calcio e Finanza. Il comunicato del club, firmato dal presidente riporta un calo dei ricavi del 19,9% con 258,3 milioni rispetto ai 322,3 milioni del 2019/20 e una perdita netta di 113,7 milioni, in forte peggioramento rispetto al rosso di 50,3 milioni del primo semestre 2019-2020.

Nonostante le previsioni negative, scrive Calcio e Finanza, la Juve ha precisato di essere una società solida sotto il profilo patrimoniale e di non avere problemi di liquidità

Tra le leve che la dirigenza juventina potrebbe inoltre azionare per contenere gli effetti negativi della gestione nel 2020-2021 c’è anche quello del player trading, ovvero mettere in campo tutte le operazioni legate all’acquisto e alla cessione di calciatori, che dal punto di vista economico producono plusvalenze e/o minusvalenze, ricavi e/o costi per prestiti oltre ad altri ricavi e oneri accessori.