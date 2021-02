Atalanta-Napoli 4-2, ottava sconfitta in campionato

Terza sconfitta nelle ultime cinque in Serie A. Partita senza storia, tranne la reazione sull’1-0. Napoli settimo in classifica

Ottava sconfitta in campionato per il Napoli di Gattuso. La terza nelle ultime cinque partite. Il Napoli è stato battuto 4-2 dalla squadra di Gasperini. Partita senza storia, il Napoli non è mai esistito tranne nei minuti successivi al primo gol, l’1-0 di Zapata. E infatti è arrivato il pareggio, anche pregevole, con Zielinski al volo su scucchiaiata di Politano. Ma è stato un fuoco di paglia. Muriel ha trascinato i bergamaschi al 2-1 (Gosens), 3-1 (splendido gol su azione personale), il 3-2 su autorete e infine il 4-2.

Nel finale, Osimhen batte la testa e perde i sensi. Esce in barella e va in ospedale.

Il Napoli è settimo in classifica.