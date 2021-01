Villas-Boas: «L’affare Milik può chiudersi subito o trascinarsi fino alla fine del mercato»

Sembra non riuscire a trovare una quadra la situazione di Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco del Napoli aveva accettato finalmente la proposta del Marsiglia ed era pronto a fare le valigie pur di uscire dalla situazione di stallo in cui si era trovato, ma le società non sembrano riuscire a trovare l’intesa per quanto riguarda i diritti sulla rivendita del calciatore.