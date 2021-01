Verona-Napoli: sono tutti del Verona i cinque calciatori con più chilometri percorsi

A dispetto della propaganda che accredita il Napoli di Gattuso di splendida preparazione fisica, grazie ai metodi Full Metal Jacket, i dati dicono cose diverse

Ricordate la narrazione secondo cui con Ancelotti i calciatori non si allenavano e invece con Gattuso venivano sottoposti a sedute miracolose in grado di trasformarli in atleti al pari di Asterix dopo aver bevuto la pozione magica? Ecco, sembra l’ennesima bufala della propaganda che da più di un anno sta avvolgendo il Napoli di Gattuso. Almeno a leggere i dati forniti dalla Lega Serie A. Dati che sono in ogni caso sommari, perché oggi i dati esaustivi sono quelli che evidenziano i chilometri percorsi ad alta e ad altissima intensità.

Quelli della Lega diversificano i chilometri percorsi da ciascun calciatore: jogging, corsa e sprint. Ebbene, per quel che riguarda Verona-Napoli, i primi cinque calciatori con più chilometri totali percorsi sono tutti della squadra di Juric: Barak (12,2 chilometri), Ilic (12,2), Faraoni (11,9), Tameze (11,8) e Dawidowicz (11,6). Il confronto con i migliori cinque del Napoli è impietoso. Il quinto calciatore azzurro con più chilometri è Bakayoko con 10,4 chilometri, quasi due in meno rispetto a Barak.

Sarebbe forse il caso di cominciare a porre qualche interrogativo sulla condizione atletica del Napoli che sembra correre decisamente meno degli avversari, a dispetto di una narrazione che li vuole allenati perfettamente e sempre pronti a scattare grazie ai metodi Full Metal Jacket. Ieri, complessivamente, il Napoli ha corso 2,2 chilometri in meno rispetto al Verona.