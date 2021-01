Ulivieri: “Tutti gli allenatori stanno portando una grossa alternanza nei risultati”.

“Dipende da questo momento, è un periodo particolare, per cui siamo tutti un po’ più agitati. In questo periodo vediamo squadre che passano da grandi prestazioni a prestazioni scadenti. Il Milan, che aveva fatto molto bene fino a poche settimane fa, ha fatto due sconfitte consecutive in casa. Questi risultati sono riconducibili alla situazione del calcio in questo momento, dove non c’è tempo per allenarsi e si è praticamente sempre in campo. Troppe partite ravvicinate, pochissimi allenamenti e, di conseguenza, una scadente condizione fisica, che porta ad un grosso numero di infortuni. Anche le squadre come la Juventus, ad esempio, che ha una rosa molto ampia, sta andando in difficoltà e non è continua. Guardo le prestazioni, perché il risultato può girare a volte, ed è condizionato dagli episodi”