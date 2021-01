Perotti si infortuna ancora. Il ds del Fenerbahce: “Mai visto un infortunio così grave in un atleta”

Diego Perotti si infortuna ancora. L’ex Roma, oggi al Fenerbahce è ancora una volta vittima di un infortunio. Stavolta al ginocchio. La sua stagione è chiusa, dopo aver giocato solo quattro partite in Turchia. Verrà operato in Finlandia.

Si tratta di un infortunio molto grave, come ha spiegato il direttore sportivo del club turco, Emre Belozoglu:

“Diego ha subìto una rottura quasi totale del compartimento interno del legamento del ginocchio. Perotti nelle partite cosa poteva dare alla squadra, ma purtroppo non potrà più aiutarci in questa stagione. La gravità dell’infortunio possiamo spiegarla così: ci sono 8 casi nel mondo di questo tipo di infortunio e 7 di questo vengono causati da incidenti stradali. Questa è la prima volta che si vede in un atleta“.