Perché Mario Rui prova due tiri a giro di destro?

Questa gara lascia aperti alcuni interrogativi: Perché Petagna non tira mai? Perché Maksimovic ci voleva intossicare pure la prima dell’anno?

So bastati tre giorni al nuovo anno per farci ritrovare goal, sorriso, Rrahmani ed un rigore. Tutto assieme no, non siamo preparati….

😍 “Ma cos’è mai la poesia? Più d’una risposta incerta è stata già data in proposito” Piotr è più di un verso, è oltre due piedi di talento, e sopra la mediocrità di chi lo guarda. Piotr, è la lanterna magica …

🙄 Pecché Petagna non tira mai? Pecché Mario Rui prova due tiri a giro di destro? Pecché Maksimovic ci voleva intossicare pure la prima dell’anno?

😜 Più fondamentale di Lozano oramai ci è rimasto solo il pallone per giocare. Recupera, contrasta, fa ammonire ed espellere gli avversari, si incazza e segna. La revolucion culturale dei mezzi opinionisti. Subcomandante Chucky!

L’ultima panchina di Gio’ Di Lorenzo che si possa ricordare a memoria d’uomo è quella del parco dove giocava da giovane. Non si ferma mai! Oltre l’assist è entrato nella storia…. Procurato un rigore per il Napoli, dopo un anno o poco meno!

😀Il Dalì di Frattamaggiore esporta genio surrealista in Sardegna. Palla tra i piedi è dinamite di coriandoli. Il rigore all’incrocio è rabbia pura, quella bella.

😎 Vittoria netta, sempre senza il nostro attaccante e senza il nostro fenomeno da record. Bisognava vincere dopo tre partite, bisognava vincere e provare a convincere. Creiamo troppo, concretizziamo poco, subiamo al primo tiro ma almeno abbiamo rimesso gli occhi avanti alla tristezza.

Forza Napoli Sempre e Comunque

‘E che Maradona v’accumpagne.