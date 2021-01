L’attaccante nigeriano è in viaggio con la squadra dopo essersi allenato con i compagni. I problemi alla spalla sembrano essere superati

Ottime notizie da casa Napoli. C’è anche Osimhen con la squadra in partenza per Verona dove domani gli azzurri sfideranno la squadra di juric. L’attaccante nigeriano ha superato il Covid e soprattutto sembra essere disponibile dal punto di vista atletico. Non avverte più dolori alla spalla, oggi ha svolto l’allenamento in gruppo ed è stato aggregato alla prima squadra.