Corsport: Osimhen potrebbe essere convocato per il Verona

Si attende oggi il verdetto del controllo dello staff medico, per capire se Victor potrà essere a disposizione del mister già domenica o bisognerà aspettare la Coppa Italia

Victor Osimhen è tornato. L’attaccante aveva già ripreso l’allenamento individuale ieri mattina con il via libera dell’Asl, in attesa dell’esito del tampone che ieri sera lo ha definitivamente liberato dall’incubo covid. Resta ancora da sciogliere però il nodo relativo alle condizioni della sua spalla a seguito dell’infortunio rimediato con la sua nazionale.

Come riporta il Corriere dello Sport, è previsto per oggi il controllo con lo staff medico del Napoli

E ora, non resta che darci dentro. Lo invocano tutti, Gattuso in testa considerando che ha già saltato sedici partite, ma l’ultima parola spetterà al dottor Canonico, il responsabile dell’area sanitaria: una volta appurato il quadro clinico – la mobilità e la riatletizzazione del braccio destro nonché lo stato dei nervi dell’arto e soprattutto della mano – sarà precisato l’ultimo stadio del programma di recupero.

È chiaro che Victor non può ancora tornare in campo, non questa domenica, ma Gattuso potrebbe portarlo ugualmente in panchina

E dunque i tempi del rientro in campo, per una partita ufficiale: Victor può già vivere in gruppo, e magari Rino lo aggregherà per fare morale in vista del Verona o per i quarti di Coppa Italia in programma giovedì al Maradona con lo Spezia, chissà, ma al di à della sua irrefrenabile voglia di respirare l’aria della squadra, e ancor di più di giocare, bisognerà azzerare definitivamente i rischi. Lo sanno tutti, lo sa anche Osimhen. Forza e coraggio