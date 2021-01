Mattino: lo staff medico del Napoli non ha idea di come stia Osimhen, non ha potuto ancora visitarlo

A causa del Covid, il Napoli non ha potuto monitorare eventuali miglioramenti della spalla. Si attende la negativizzazione. Potrebbe tornare tra i convocati a fine gennaio

Il Mattino conferma, in parte, quanto anticipato ieri da Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle condizioni di Victor Osimhen. Il Napoli non sa bene come stia il suo attaccante, poiché non è riuscito ancora a visitarlo, data la positività al Covid.

Intorno al nigeriano c’è molta incertezza. Il professor Russo, intervistato dal Napolista, ha parlato di sei mesi per il recupero. Qualche giorno fa, l’emittente ufficiale del Napoli ipotizzava ancora alcuni mesi di stop. Ieri il Corriere del Mezzogiorno parlava di rientro in campo non prima di febbraio. Come sta davvero Osimhen? Il Mattino scrive:

“Tutto avvolto nel mistero, purtroppo per lui e per i tifosi, perché ad oggi lo staff medico del Napoli non ha assolutamente idea di quelli che sono stati gli sviluppi successivi al percorso riabilitativo in Belgio. A causa del Covid (nella giornata di lunedì il giocatore è risultato ancora positivo) Victor non è più entrato in contatto con lo staff medico del Napoli che pertanto non ha potuto monitorare gli eventuali miglioramenti della spalla“.

In settimana il nigeriano sarà sottoposto a nuovo tampone, nella speranza di una negativizzazione al Covid. Soltanto dopo potrà essere visitato.

Nel Napoli, però, scrive il quotidiano, “c’è ottimismo”.

“Nella più ottimistica delle possibilità, quindi, l’attaccante ex Lille potrebbe sperare di rientrare nella lista dei convocati per la prima giornata del girone di ritorno, ovvero il prossimo 31 gennaio contro il Parma allo Stadio Maradona“.