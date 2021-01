L’agente di Insigne: “Lui è un po’ troppo severo con sé stesso”

Il Napoli è tornato?

“Sono d’accordo, il problema è che spesso si va all’eccesso. Si vince come ieri e si è da Scudetto, si perde contro lo Spezia e la squadra è scarsa. Si passa da un eccesso all’altro. Il Napoli è una squadra molto forte ma che ha bisogno di tutti per essere da Scudetto. Bisogna ragionare sul fatto che sono mancati Koulibaly, Mertens, Osimhen, anche Lorenzo è stato squalificato. Tutte queste cose poi possono far sì che la squadra vada in campo in maniera diversa dalla gara precedente. Anche Zielinski e Fabian Ruiz hanno avuto il COVID-19. Il campionato sarà avvincente, ci divertiremo.

Insigne si trova bene con tutti. Era uscita la notizia che non andasse d’accordo con Lozano, ormai ne sento di tutti i colori. Parliamo di un calciatore forte, molto attaccato alla maglia. Ieri ho visto Petagna, non ha fatto rimpiangere nessuno. E abbiamo anche Osimhen fuori. Gattuso ha detto bene: la squadra era scarica mentalmente, la piazza mette pressioni impressionanti perché a Napoli non c’è equilibrio. Lui è stato un grandissimo campione e sapevo come intervenire sotto questo aspetto.