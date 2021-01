La Serie A cerca sponsor persino per la Var e la Goal-line Technology

La Serie A è ormai al “fuori tutto”. La Lega sta cercando sponsor persino per la VAR la Goal-line Technology (GLT): società tecnologiche pronte a pagare per sfruttare l’abbinamento della propria immagine con le tecnologie di aiuto all’arbitro. Dovesse riuscirci, scrive Calcio e Finanza, la Serie A sarebbe la prima grande lega calcistica europea a offrire una sponsorizzazione del genere.

Michele Ciccarese, Direttore Marketing della Lega Serie A , dice: «Senza fissare le basi non si può vendere nulla. Il nostro compito principale è stato quello di definire chiaramente l’inventario delle sponsorizzazioni, creare nuovi livelli e aggiungere valore al loro interno».

«Nella nostra idea, il partner perfetto per il VAR e la GLT è un marchio globale con una forte brand equity che vuole sfruttare il potenziale del calcio attraverso la grafica TV, la visibilità globale e una potente narrazione legata all’innovazione. La Lega Serie A è nel mezzo di un processo di trasformazione e pensiamo che potremmo essere il partner perfetto per i marchi che vogliono presentarsi come potenziali “trasformatori” del calcio».