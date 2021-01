La moviola di Juventus-Napoli: Valeri ha arbitrato bene ma ha avuto bisogno del Var

All’arbitro serve la review per assegnare il rigore al Napoli sull’unico episodio delicato, ma alla fine prende la decisione giusta. Gara sempre in controllo e non era scontato

Molti, alla notizia della designazione di Valeri, si erano subito catapultati alla ricerca dello scheletro nell’armadio, pronti a protestare in virtù di questo o quel precedente negativo. Se ne torneranno delusi, dopo una partita in cui l’arbitro della sezione di Roma 2 ha preso decisioni condivisibili nella maggior parte dei casi.

Il metro impostato fin dalle prime battute è quello di fischiare il meno possibile: concesso spesso il vantaggio, talvolta inopportuno, e tanta tolleranza nei contrasti. Per questo, al 20’ probabilmente decide di non mostrare il cartellino giallo a Kulusevski per un’entrata su Mario Rui in cui lo svedese colpisce col braccio il difensore del Napoli. L’impatto non è violento, il giocatore si scusa con l’avversario che ha subito la scorrettezza e Valeri sceglie di non prendere provvedimenti disciplinari: una scelta al limite, l’ammonizione sarebbe stata più giusta.

Corretti invece i cartellini mostrati a Cristiano Ronaldo, in ritardo su Di Lorenzo, e Zielinski per un fallo sul portoghese. L’episodio più delicato si verifica al 77’, quando McKennie vorrebbe colpire il pallone ma invece calcia senza accorgersene la gamba di Mertens che si era infilato all’ultimo minuto. Valeri non si accorge sul momento della scorrettezza, ma Di Bello e Paganessi in sala video non possono esimersi dalla segnalazione. Il rigore è solare (il contatto ricorda per dinamica Koulibaly su Messi a Barcellona), all’arbitro bastano esattamente due riprese durante la review per assegnare il tiro dal dischetto.

In generale, la direzione di Valeri è stata convincente: non ha mai perso il controllo della partita e i giocatori hanno accettato il metro di giudizio. Non ha fischiato immediatamente il calcio di rigore ma dopo la review ha preso la decisione corretta. Che è ciò che conta davvero. Ottimi anche gli assistenti Bindoni e soprattutto Del Giovane.