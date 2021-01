Insigne dribbla la frustrazione di quelli che lo vedono giocare solo per massacrarlo

Finalmente siamo ritornati a vincere in casa! Diego Demme, il golden pocket! Petagna il soldato dal fisico da bomber. Chiamatelo Poet Zielinski!

Il ciondolo, il balance, il core (in inglese e in napoletano) che ha schiuso gli occhi al Mister e ci ha ridati un centrocampo. Diego Demme, il golden pocket!

😍 Il Dalì di Frattamaggiore dribbla ad uno ad uno avversari, nevischio e la frustrazione di quelli che lo vedono giocare solo per massacrarlo, ogni volta. Zitti tutti, la bellezza ha il numero 24.

👊 Il Subcomandante Chucky ha conquistato la città, innalza la bandiera sul monte e chiama il popolo all’ovazione. Petagna il soldato, dal fisico da bomber ma formato per costruire i ponti.

😜 Sei tiri in porta sei goal, Ospina miracoloso e ciaccato ad ogni parata, La traversa di Biraghi, la domenica della ciorta girata?

😁Dragowski pare SangueBlu, Hysaj ci ha provato pure oggi a farla grossa, Cioffi pare Tony Colombo,…Bonaventura per una volta non ci ha castigati…

😘 Piotr l’ intellettuale di riferimento, il filosofo, la lanterna Goethe, il futuro complesso spiegato in pochi tocchi di semplicità esaltante. Chiamatelo Poet Zielinski!

🙄 Finalmente siamo ritornati a vincere in casa! Detto così…

Il Napoli non è nuovo a questi exploit, Roma, Atalanta, Genoa… Il problema fino ad oggi è stato proprio la continuità… Abbiamo giocato sempre allo stesso modo ma abbiamo fatto goal e non li abbiamo subiti. Mercoledì la controprova…

José con quella maglia è un tuffo al cuore

❤

Forza Napoli Sempre e Comunque

E che Maradona v’accumpagne.