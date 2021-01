Il West Ham vince 1-0 in casa dell’Everton

L’ex Moyes ferma la serie positiva della squadra di Ancelotti. Gol decisivo a quattro minuti dal termine. Ottima la prova di Ogbonna

Il West Ham dell’ex Moyes, oggi con un ottimo Ogbonna, ferma la serie positiva dell’Everton e vince 1-0 a Goodison Park. Decisiva la rete di Soucek all’86esimo. La partita è stata molto combattuta, certamente non bella. Con la squadra di Ancelotti ad avere il predominio ma che non ha creato nulla di particolare. Il West Ham si è disposto bene in campo e stavolta è stato l’Everton a trovarsi di fronte una squadra abile a chiudere tutti gli spazi.

Il match è proseguito in equilibrio, senza grandi occasioni né da una parte né dall’altra. Molti i cross nell’area del West Ham dove appunto è stato molto bravo il difensore italiano ex Torino e Juventus. Ancelotti ha inserito anche James al rientro dopo un lungo infortunio. La partita si è sbloccata con un gol in mischia. L’Everton perde dopo quattro vittorie consecutive. La classifica è molto corta. I Toffees sono quarti con 29 punti, il West Ham decimo con 26.