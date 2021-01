Gasperini: “Siamo nel gruppetto con Napoli, Roma e Lazio: non è deludente”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha presentato la partita col Milan in conferenza stampa.

Arriviamo a questa partita con un buon morale, ci presentiamo alla prima in classifica cercando di fare la miglior partita possibile. Ibrahimovic ha le sue caratteristiche, è unico, il Milan ha dimostrato di essere una squadra e ha saputo sopperire anche alla sua mancanza. Speriamo che possa essere una gara che soddisfi tutti. Quello che ha fatto il Milan è qualcosa di straordinario.

Se avessimo vinto le ultime due partite, avremmo 4 punti in più. Le critiche le rivolgo alle partite in cui abbiamo fatto meno, come contro la Sampdoria. In questi casi invece abbiamo avuto 7-8 occasioni. Pareggiare con l’Udinese, prendendo gol dopo 20 secondi, è stato un merito. Siamo nel gruppetto con Napoli, Roma e Lazio: non è così deludente.

Con una classifica così compressa i punti cominciano a pesare di più, sembra già di essere alla fine del campionato. Tanti rigori al Milan? Bisogna evitare falli nell’area di rigore, non saprei dire perché i rossoneri ne abbiano avuti così tanti.