De Siervo: “Su Amazon siamo combattuti”

L’ad della Lega di serie A, Luigi De Siervo, ai microfoni de “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento ha parlato dell’interessamento di Amazon sul mondo del calcio

“Siamo combattuti. Il nostro obbiettivo è massimizzare da un lato e di avere tutte le partite su un’unica piattaforma per non costringere il tifoso ad inseguire le partite. L’interesse di un colosso come Amazon, che ha fatto esperienza sulla Premier ed ha comprato i diritti della Champions in Germania e in Italia, c’è, dovremo capire se avrà la forza per competere e acquistare più pacchetti del nostro bando”.