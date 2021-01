De Siervo: “Diritti tv, per la Serie A Dazn è pronta a prendere il posto di Sky”

Secondo l’ad della Lega “Dazn è diventata piattaforma dominante in alcuni mercati. E si propone di sostituire Sky come attore principale in Italia”

Sky e Dazn si stanno giocando la partita dei diritti tv della Serie A, questa volta alla pari. Anzi a sentire l’amministratore della Lega, Luigi De Siervo, “Dazn è pronta a prendere il posto di Sky come attore dominante, in Italia”.

De Siervo, scrive Calcio e Finanza, è intervenuto a margine dell’assemblea sui diritti televisivi per il ciclo triennale 2021-2024.

«Logico che quello è un prezzo massimo richiesto che non si è mai raggiunto, un prezzo ideale (1,15 miliardi di euro ndr) e che sta al di sopra di quello che poi si ottiene. Sapevamo che tutte le fasi di negoziazioni hanno una trattativa privata e sappiamo che quello che è arrivato potrà e dovrà essere migliorato. Ma le offerte non sono male per un periodo di emergenza Covid».

La novità è che Dazn ha fatto pervenire un’offerta molto importante:

«Dazn è diventata piattaforma dominante in alcuni mercati. Si propone di sostituire Sky come attore principale in Italia, anche Sky avrà la possibilità di competere e di superare l’offerta fatta da Dazn nelle trattative private. Le proposte sono incrociate, hanno fatto offerte per entrambi i modelli».

De Siervo ha anche spiegato «a partire dal 5 di febbraio il notaio riceverà dai soggetti le offerte migliorative che verranno custodite in cassaforte fino all’8 febbraio per le offerte definitive. Vedremo poi se le offerte saranno sufficienti o se passare agli intermediari, e se anche in questo caso si ritenesse di non dover proceder entreremo nella fase quattro con il canale di Lega con coloro che hanno partecipato con proposte a questo livello».