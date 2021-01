Atalanta, Romero positivo al Covid

Un nuovo positivo nell’Atalanta. Si tratta di Cristian Romero. Asintomatico, il calciatore è in isolamento. La squadra di Gasperini dovrà farne a meno nella partita contro la Lazio. Questo il comunicato ufficiale del club.

“Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati ieri, venerdì 29 gennaio, il calciatore Cristian Romero è risultato positivo al Covid-19. I successivi test hanno dato esito negativo. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento a casa. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”.