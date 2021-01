Amazon pensa alla Serie A: ecco come funziona il servizio in Premier

Amazon, attraverso il suo servizio di Prime Video, è stata la prima piattaforma di streaming ad accedere al calcio, attraverso la Premier League. La Gazzetta dello Sport racconta una crescita importante in seguito a questa scelta e spiega come funziona, dal momento che il proprietario Jeff Bezos sembra pronto ad investire nella Serie A.

Amazon trasmette in HD, anche attraverso un ricevitore satellitare e una scheda di visualizzazione Sky. L’abbonamento mensile, dopo i primi trenta giorni gratuiti, è di 7,99 sterline (e comprende anche la priorità sugli acquisti Amazon), mentre il pacchetto di dieci mesi ne costa 79. Secondo l’accordo tv 2019-2020 siglato con la Premier, Amazon Prime avrebbe dovuto trasmettere 20 gare a stagione, ma già nel 2020-2021 c’è stato un piccolo aumento, con 23 match. L’abbonamento consente di usufruire della visione di documentari sportivi come: «All or Nothing: Manchester City» e «All or Nothing: Tottenham Hotspur», incentrata sulla stagione 2019-2020 del club londinese, iniziata sotto la guida di Pochettino e conclusa da Mourinho.