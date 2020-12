Sky: Koulibaly potrebbe non farcela per la partita col Cagliari

Il senegalese potrebbe non recuperare dal problema muscolare che gli ha già fatto saltare la sfida col Torino. Più probabile il rientro con lo Spezia

Il 3 gennaio torna la Serie A, col Napoli che sfiderà il Cagliari alla Sardegna Arena, e per quella data potrebbe non essere ancora disponibile Kalidou Koulibaly. A riportarlo è Sky Sport, che spiega come Gattuso e lo staff medico del Napoli potrebbero decidere di non rischiare il difensore senegalese e farlo rientrare per l’impegno successivo contro lo Spezia del 6 gennaio.

Koulibaly si è infortunato contro la Lazio il 20 dicembre e ha riportato un problema muscolare che sarebbe stato rivalutato alla fine del mese.