Repubblica: non era stato Luque ad operare Maradona alla testa

«Luque stravede per Maradona e voleva passare alla storia come l’uomo che gli salvato la vita». Ma dopo le dimissioni, le sue scelte potrebbero averlo portato alla morte

Ulteriori rivelazioni sulla morte di Maradona arrivano oggi da Repubblica

Non è stato il dottor Leopoldo Luque a operare Maradona il 3 novembre. Era in sala operatoria, faceva parte dell’equipe chirurgica, disse al campione di essere stato lui a rimuovere materialmente l’ematoma subdurale dal suo cervello, ma non era vero

Per gli inquirenti, «Luque stravede per Maradona e voleva passare alla storia come l’uomo che gli salvato la vita».