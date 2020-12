Repubblica: Az-Napoli, Zielinski dietro le punte, possibile staffetta con Elmas nella ripresa

Gattuso si affiderà ad un 4-3-3 che diventa 4-2-3-1 in fase di possesso. In attacco Politano, Mertens ed Insigne

Contro l’Az, stasera, in Europa League, l’attacco del Napoli sarà affidato a Politano, Mertens ed Insigne, che ieri il tecnico ha invitato ad essere meno musone. Il modulo scelto da Gattuso è il 4-3-3 che, all’occorrenza, diventa 4-2-3-1. Repubblica Napoli scrive:

“L’abito tattico sarà fluido: un 4-3-3 che diventa un 4-2-3-1 in fase di possesso. Zielinski avrà il doppio incarico. Aiuterà i due mediani e poi si inserirà tra le linee per innescare la manovra con le sue accelerazioni. Resta ovviamente il ballottaggio con Elmas: il macedone potrebbe anche sostituirlo nella ripresa in una sorta di staffetta”.