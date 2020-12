Meraviglioso Vettel, al box Ferrari dà l’addio in musica sulle note di “Azzurro” (VIDEO)

Vettel dà l’addio alla Ferrari in musica sulle note di “Azzurro”.

Meraviglioso Sebastian Vettel che dà l’addio alla Ferrari intonando una canzone con sue parole sulle note di Azzurro.

“La mia fermata sta arrivando, mi è piaciuto stare con voi. (…) Ragazzi, mi mancherete. Un saluto a tutti voi, a Maranello… E adesso quasi quasi dico addio, e auguro il meglio

Vettel takes the mic after his swansong for @ScuderiaFerrari 🎤#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/z5vFJ5bK9v

— Formula 1 (@F1) December 13, 2020