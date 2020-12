Mattino: rinnovo Insigne, il Napoli aspetta di avere più chiaro il quadro economico dei prossimi tre anni

Il club intende valutare gli effetti della crisi legata al Covid e quali saranno i nuovi introiti per i diritti tv ed altro

Ieri l’agente di Insigne, intervenuto in radio, ha rinviato la trattativa con il Napoli per il rinnovo del capitano a fine stagione. Ha detto: “I matrimoni si fanno in due“. Il Mattino scrive che la questione sarà affrontata dopo aver capito meglio quale sarà il quadro economico del Napoli nei prossimi tre anni, anche alla luce della crisi da Covid.

“Un discorso che verrà affrontato con calma, non c’è fretta da parte sua e del suo entourage. E anche il Napoli non ha fretta e affronterà il discorso del rinnovo con il capitano a fine stagione quando sarà più definito il quadro economico del club azzurro per i prossimi tre anni, tenendo presente la crisi legata al Covid e alla luce di quelli che saranno i nuovi introiti per i diritti tv e i discorsi legati ad altri introiti”.