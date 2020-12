L’icona antirazzista Barnes difende Coltescu: “Negru in rumeno non è un’offesa”

L’ex star del Liverpool e dell’Inghilterra John Barnes prende le difese di Sebastian Coltescu, il quarto uomo “razzista” che ha innescato il rinvio di PSG-Basaksehir.

Barnes è un esperto commentatore tv e una personalità di spicco nella lotta al razzismo alla discriminazione. C’è una foto iconica di lui che scalcia una buccia di banana fuori dal campo, dopo che gli era stata lanciata durante una partita contro l’Everton, nel 1988.

Su Twitter ha ripetutamente chiarito ai suoi follower il suo pensiero: Coltescu non ha fatto nulla di sbagliato, stava solo cercando di trasmettere informazioni all’arbitro.

Tell him he shoudnt speak romanian ??? What about a spaniard saying negra … he didnt use THE N WORD… he said black in his own language! https://t.co/rd4VKLsGkL

— John Barnes (@officialbarnesy) December 9, 2020