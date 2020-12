Coltescu, l’arbitro “razzista”: «Chi mi conosce sa che non lo sono, almeno spero»

Il quarto uomo dello scandalo di PSG-Basaksehir ha parlato a caldo a ProSport: “Non voglio leggere i giornali, cerco solo di essere bravo”. L’arbitro del match: “Siamo devastati”

Il quarto uomo “razzista” di PSG-Basaksehir è il mostro in prima pagina su tutti i quotidiani del mondo, anche quelli non sportivi. Sebastian Coltescu, quello del “negru” che ha scatenato la protesta dei giocatori, s’è sfogato velocemente con chi gli sta vicino. Il giornale romeno ProSport ha raccolto le sue dichiarazioni a caldo:

“Cerco solo di essere bravo. Non ho intenzione di leggere niente, nessuno giornale, nessun sito, nei prossimi giorni. Chi mi conosce sa che non sono razzista! Almeno lo spero“,

Ovidiu Hategan, l’arbitro che poi ha sospeso il match, è stato contattato dai media francesi e si è detto scioccato da quanto accaduto, sebbene non potesse andare oltre: “Non possiamo fare dichiarazioni, dobbiamo prima parlare con la UEFA. Normalmente risponderei, ma stasera non posso. Ovviamente siamo devastati, ma per favore rispettate il nostro silenzio”, ha detto.

Ionut Stroe, il ministro rumeno dello sport, ha chiesto, nelle dichiarazioni raccolte dall’agenzia spagnola EFE, “scuse a nome del popolo rumeno per questo sfortunato incidente”.