Lazio-Napoli: Torna Fabian tra i titolari. Maksimovic al posto di Manolas

Formazione d’attacco ancora rimaneggiata con Politano, Zielinski, Lozano e Petagna per l’assenza di Osimhen e Insigne

Gattuso sceglie i confermare ancora una volta Ospina tra i pali per la sfida contro la Lazio. In difesa resta fuori Manolas per Maksimovic.

Fabian preferito a Demme: confermati Zielinski e Bakayoko.

Inzaghi recupera Acerbi e tiene fuori Correa

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Bakayoko, Politano, Zielinski, Lozano, Petagna.

Lazio: Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile