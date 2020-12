Gazzetta: Fabian involuto. Il problema è la sua funzionalità nel centrocampo a due

La Gazzetta dello Sport scrive di Fabian Ruiz, che stasera prenderà il posto di Demme al fianco di Bakayoko, nel centrocampo del Napoli, contro la Lazio. Lo spagnolo mostra un’involuzione, dovuta alla sua posizione in campo.

“Il talento di Fabian Ruiz è un dato di fatto. In discussione c’è la sua funzionalità nel centrocampo a due. A San Siro, mercoledì, Gattuso lo ha tenuto fuori, per fare spazio a Demme, meglio strutturato per agire da mediano. Stasera, invece, toccherà allo spagnolo giocare al fianco di Bakayoko. È dall’inizio della stagione che il suo rendimento è inferiore alle aspettative. Un’involuzione che non è fisica, perché il giocatore percorre una decina di chilometri a partita. Il problema, probabilmente, è concentrato sulla posizione. Con la squadra al completo Fabian Ruiz ha evidenziato più di qualche difficoltà nell’impostazione, lenta e condizionata dai troppi tocchi al pallone prima di liberarsene”.