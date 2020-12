La sorella di Maradona: “Era stato abbandonato dalle sue figlie”

“Nessuno viveva con i soldi di Diego. Era molto generoso, a volte ci aiutava, ci dava qualcosa, ma niente di più. Non vivevamo sulle sue spalle”

La sorella di Maradona, Ana, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione “Los Angeles de la Manana”, su Canale 13. Ha accusato le figlie di Diego di averlo abbandonato.

“Le figlie Dalma e Giannina quando sono venute a trovarlo? Mai, mai. Quando andavamo a trovarlo era solo perché volevamo stare con lui. Era stato abbandonato dalle sue figlie. Noi non siamo contro di loro, sono loro contro di noi, e non so perché. Lascia che mi spieghino e mi chiamino. Se fossero state le figlie di un signore qualunque, di uno dei tanti Juan Pérez, chi le avrebbe portate dove sono? Chiedete alle figlie quando lo hanno visto. Non le abbiamo mai incontrate”.

E ancora:

“Non accetto speculazioni. Nessuno viveva con i soldi di Diego, nessuno. Era molto generoso, sì, era generoso, a volte ci aiutava, ci dava qualcosa, ma niente di più. Non vivevamo sulle sue spalle. Mai è stato così. Troppi parlano invece di stare zitti. Mi auguro che si rispetti il dolore che abbiamo. Voglio che tutti ci lascino in pace, perché non diamo fastidio a nessuno e nemmeno vogliamo niente. Noi parliamo di lui con amore, con affetto e con il rispetto che gli abbiamo sempre dimostrato”.