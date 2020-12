La federazione calcistica dei Paesi Baschi sta provando a separarsi dalla Spagna

La FVF ha presentato la documentazione a UEFA e FIFA chiedendo l’indipendenza, ma la RFEF non crede al buon esito: “Non sono un paese, è irrealizzabile”

La FVF, federcalcio basca, vuole affrancarsi dall’egida della Spagna e della RFEF, la federazione nazionale. Lo scorso martedì ha presentato i documenti contenenti la richiesta di riconoscimento inviata a UEFA e FIFA, con il supporto del governo basco. La federcalcio basca aveva votato a favore questa mossa a fine 2018 e ora è stata avanzata ufficialmente la proposta.

La FVF ha anche informato la RFEF di essere disponibile a negoziare la separazione. “È una situazione irrealizzabile” ha commentato il segretario per le relazioni internazionali della RFEF Jorge Mowinckel, al termine dell’assemblea di oggi. “Bisogna essere un paese riconosciuto dalla comunità internazionale per essere indipendenti. Come federazione riteniamo poi che non sia il momento di fare manifestazioni politiche e istituzionali e che in ogni caso la questione dovrebbe passare prima per gli organi federali competenti”.