Juve, il giorno dopo: dalle scuse di Bonucci all’incitamento di Ronaldo

Nello stesso giorno, la Juventus si è vista togliere tre punti in classifica e ha subito una delle peggiori sconfitte interne della storia recente del club. Una giornata da incubo, per i bianconeri, reduci dallo 0-3 incassato con la Fiorentina. Leonardo Bonucci, tra i protagonisti in negativo, si è espresso così sui social.

Più ottimista, invece, la posizione di Cristiano Ronaldo.

Ieri, con una brutta prestazione e un risultato molto lontano dall’essere accettabile, abbiamo concluso gli impegni del 2020, un anno particolare per molti aspetti. Stadi vuoti, protocolli Covid, partite rinviate, lunghe soste e un calendario molto fitto. Ma questa non deve essere una scusa, per nessun motivo. Sappiamo che dobbiamo pretendere più da noi stessi, per giocare meglio e vincere in modo più consistente. Siamo la Juventus! E semplicemente non possiamo accettare nulla di meno che l’eccellenza in campo. Spero che questa breve pausa possa aiutarci a tornare più forti e compatti che mai, perché la stagione è ancora lunga e alla fine crediamo che ancora una volta festeggeremo con i nostri tifosi. Credete in noi, abbiate fiducia nella squadra tanto quanto ne abbiamo noi in voi, e ce la faremo! Fino alla fine.