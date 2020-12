Giampaolo: “Abbiamo perso la gara per alcuni dettagli”

A Sky: “Avevamo fatto tutto molto bene, poi sbagli qualcosina e al primo errore subiamo gol”.

Dopo la sconfitta contro la Juventus nel derby di Torino, ai microfoni di Sky ha parlato il tecnico granata Marco Giampaolo.

“A mio avviso abbiamo perso la gara per alcuni dettagli sui quali lavoriamo costantemente, ma complessivamente, considerando la nostra situazione e il nostro momento abbiamo giocato come dovevamo. Dettagli sulla disposizione difensiva dell’angolo, sulla risalita, su come risaliamo, è stato un errore dietro l’altro. Siamo stati disuniti, posizioni sbagliate. Avevamo fatto tutto molto bene, poi sbagli qualcosina e al primo errore subiamo gol”.

Con Zaza qualche discussione al momento del cambio?

“Sì. Non voleva uscire, ma fa parte dell’adrenalina della partita. Mi arrabbio, ma poi finisce lì”

“Noi nei 95 minuti se abbiamo commesso qualche errore è stato nella gestione del recupero palla. Se la palla la dai sempre agli avversari stai sempre a fare fase di non possesso, che ti toglie energia. Abbiamo giocatori reduci da Covid, infortunati, hai bisogno di energie fino al 95′”.

Non sono stati assorbiti ancora i suoi principi, per la difesa?

“Oggi abbiamo subito 3 o 4 tiri. Non ho visto una squadra in difficoltà difensiva, abbiamo dati ottimi, l’unico dato negativo è quello dei gol subiti rispetto ai tiri in porta, percentuale troppo alta. Non ho problemi di duttilità difensiva. Prendiamo tanti gol, ma non dipende dal sistema di gioco. Perdiamo le partite per delle virgole”.