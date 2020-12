Gattuso: «Il Napoli nella sua storia non ha mai vinto in Olanda»

«L’anno scorso l’Az ha perso lo scudetto solo per colpa del Covid, era a pari punti con l’Ajax. Nel secondo tempo ci hanno messo in difficoltà»

La conferenza stampa di Gattuso dopo Az Alkmaar-Napoli 1-1.

«Nel secondo tempo abbiamo sofferto troppo. I cambi non ci hanno dato una grandissima mano».

«L’Az è una squadra con caratteristiche ben precise, hanno giovani interessanti, grande velocità, grande tecnica. Il Napoli nella sua storia in Olanda non ha mai vinto. Alla fine l’Az è uscita fuori con le sue qualità. Nel secondo tempo ci hanno messo in grandissima difficoltà. È stata una partita vera, secondo tempo noi al di sotto nostre possibilità e merito anche dell’Az. Giocano da collettivo. Hanno perso lo scudetto solo per colpa del Covid, erano a pari punti con l’Ajax. È una squadra in cui ogni vanno via giocatori importanti. C’è dietro una storia e una cultura di lavoro.

«Maradona perdita molto dolorosa. In città c’è grande tristezza, grande senso d’appartenenza nei confronti di Diego che ha cambiato la storia del club. Al San Paolo hanno visto il più grande calciatore. Per i napoletani è come un Dio, è come San Gennaro, lo ricorderanno per sempre. Non ho avuto la fortuna di giocare contro di lui. Da bambino, quando si giocava per strada tutti volevano imitare Maradona. Per quello che ho visto è stato il più grande calciatore di tutti i tempi».