Allarme epatite A, l’Abc rassicura “Nessun rischio per l’acqua dei rubinetti”

Spaventa molto l’allerta sanitaria in corso a Napoli, con il Comune che ha vietato il consumo dei frutti di mare crudi a causa dello scoppio di un’epidemia di Epatite A.

È scoppiata l’ansia, ma il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola precisa che non ci sono rischi per quanto riguarda l’acqua della città

“Nessuna preoccupazione desta invece l’acqua potabile, che pure era stata messa sotto la lente degli epidemiologi. «Le acque distribuite nella rete idrica cittadina – si legge in una nota dell’Abc, la società che gestisce le risorse idriche di Napoli – provengono nella loro totalità da fonti sotterranee naturalmente protette, una condizione che rende estremamente improbabile la presenza del virus dell’epatite A (Hav).

I controlli analitici, effettuati con regolarità sia da Abc Napoli sia dall’Asl Napoli 1 Centro, non hanno mai evidenziato la presenza di indicatori di contaminazione fecale, né nel periodo compreso da gennaio 2026 ad oggi, né negli anni precedenti. Tutti i parametri monitorati confermano una costante sicurezza microbiologica dell’acqua e la conformità agli standard di qualità, escludendo rischi di natura virologica»”.

Maria Triassi, docente di Igiene alla Federico II e all’Ircss San Raffaele di Roma, spiega che la situazione attuale potrebbe essere solo la punta dell’iceberg, perché la malattia si sviluppa nella maggior parte dei casi nelle sue forme meno gravi ed è quasi sempre asintomatica o con pochi sintomi. Questo significa che la maggioranza dei casi non sono noti all’autorità sanitaria e che il contagio potrebbe essere partito molto tempo prima: “È probabile che il contagio si sia diffuso nelle famiglie dopo le festività natalizie e magari in maniera inconsapevole, visto che molte persone non sviluppano alcun sintomo pur risultando positivi al virus”