De Laurentiis: “Pirlo faccia l’allenatore, non sa come funzionano procedure e protocolli”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Capital durante Tg Zero.

Pirlo dovrebbe fare soltanto l’allenatore, lasciasse ai suoi rappresentanti societari e al suo responsabile della comunicazione il compito di parlare interpretativamente di una sentenza dello stato. In un casino simile, si antepone una legge dello sport a una legge statale rischiando il penale? Mi sembra una follia. Pirlo non è un avvocato, non sa come funzionano certe procedure e tutto quello che è accaduto a livello di protocolli che si sono susseguiti. Non gli voglio dare del pirla, sarebbe fin troppo facile e non lo farei mai. Giustamente deve fare l’allenatore, e ha detto ciò che avrebbe detto ogni allenatore.

Dopo la sentenza ho ricevuto telefonate di grande solidarietà. Purtroppo in Italia quando si vince ci si attacca al carro dei vincitori. Non si trattava di vincere o di perdere, ma di ribaltare in punta di diritto una decisione presa in modo sbagliato dalla FIGC. Poi abbiamo avuto tante adesioni. Mario Draghi mi ha telefonato per farmi gli auguri di Natale e mi ha espresso il compiacimento per la sentenza. Noi dovremmo pregare gli italiani di essere più vicini a ciò che gli appartiene. Non è pensabile che voti solo il 40% della popolazione, altrimenti non possiamo scacciare gli impostori: oggi come oggi è cambiato tutto, l’unica parola chiave è l’economia. Vorrei che Radio Capital aprisse una trasmissione sportiva, anche di pochi minuti.