De Laurentiis: “Fico è una persona rispettabile, Raggi invece è stata un disastro”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, durante l’intervista concessa alla trasmissione Tg Zero di Radio Capital, ha discusso anche di alcuni temi sociali e politici.

Il Covid è stato purtroppo un evento epocale, che nessuno poteva immaginare, ed è stato un qualcosa che ha risvegliato le coscienze, ci ha posto prepotentemente davanti a tanti perché. Uno su tutti: l’inadeguatezza dello stato, nella gestione di un mandato affidatogli dagli italiani, e con lo stesso la salute pubblica. Abbiamo fatto acqua da tutte le parti. La colpa principale è in noi italiani, siamo stati troppo dormienti per decenni. Abbiamo avuto piccole panacee qui e là, come la tv negli anni Cinquanta o il boom economico negli anni Sessanta. Tutto ha edulcorato e ingannato il popolo, che ha sempre dimenticato: di non essersi mai veramente unificato.

Questa diversità tra Nord e Sud ha creato un gap competitivo con gli altri protagonisti europei. Ci hanno messo alla berlina e nessun politico aveva capito che la nostra forza era nel Made in Italy, dove non esisteva ancora nessun competitor capace di gareggiare con noi a livello europeo: sull’agroalimentare, sull’attività artistica e musicale, nella moda, nell’artigianato, nella meccanica. Eccelliamo in tutto che rappresenta il bello, tanto che siamo il Belpaese.