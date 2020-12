Crosetti: Maradona non ha potuto chiedere aiuto perché è morto nel sonno

L’inviato di Repubblica riporta nuovi esiti dell’autopsia sul cadavere di Diego in attesa degli esiti degli esami tossicologici per chiarire le responsabilità di Luque e della Cosachov

Alcune novità interessanti arrivano oggi da Maurizio Crosetti inviato per Repubblica in Argentina per seguire le indagini sulla morte di Maradona.

La prima riguarda proprio le indagini e più propriamente l’autopsia sul corpo del Pibe De Oro che avrebbe appurato che Diego sarebbe morto nel sonno

Maradona non ha avuto il tempo di chiamare aiuto ed è quasi certamente morto nel sonno

Il tutto dunque sarebbe avvenuto tra le 6.30, orario in cui l’infermiera Madrid ha dichiarato di aver sentito Maradona muoversi nella sua stanza per andare in bagno, e le 11, quando l’infermiera entrò in camera di Diego che fino ad allora stava dormendo

«Non si sveglia il leone quando dorme», disse la cuoca e governante, Monona. Purtroppo, però, il leone non stava dormendo

Si attendono adesso gli esiti delle analisi tossicologiche per cercare di capire quale siano stata i farmaci somministrati al Pibe De Oro da Luque e dalla Cosachov