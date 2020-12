Crosetti: Maradona era trattato come un ragazzino, per telefonare dovevano fargli la ricarica al cellulare

Maradona era circondato dagli sciacalli, in vita e in morte. Aveva 5 figli certi più 2 richieste di paternità in Argentina, una in Spagna e 3 a Cuba. Ma Diego è morto totalmente solo

Diego Maradona era circondato dagli sciacalli, in vita e in morte. Lo hanno derubato quando il suo cuore si era appena fermato, forzando la cassaforte che aveva in casa. Lo hanno abbandonato, lo hanno sedato ma non curato e alla fine lo hanno quasi ammazzato.

Comincia così il report quotidiano di Maurizio Crosetti dall’argentina su Repubblica, in cui il giornalista sta raccontando la triste situazione in cui Maradona è morto, abbandonato da tutti e trattato come un bambino fastidioso

Gravemente depresso e con un disturbo bipolare, iperteso, cardiopatico e vittima di sostanze e alcol, Maradona non aveva neppure il libero uso del cellulare: ne possedeva soltanto uno a schede e gli dovevano fare la ricarica, come a un ragazzino.

Intanto si allunga la fila di richieste per il riconoscimento di paternità, oltre ai 5 figli già riconosciuti, ce ne potrebbero essere ancora altri 2 in Argentina, uno in Spagna e 3 a Cuba. Ma Diego è morto totalmente solo